〔背景资料〕美联储提高政策透明度的一系列举措

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透1月4日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二公布,将从1月稍後开始发布决策者对联邦基金利率走向的预期[ID:nCN1316810],由此在提高政策制定透明度方面迈出重要一步.
以下为美联储自1994年以来提高政策公开性的其他一些主要举措:
1994年2月 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)开始发表声明,宣布主要政策工具--联邦基金利率的变动.
1995年2月 - FOMC决定延期五年发布"略加编辑的"讨论意见记录.
1997年8月 - 美联储公开承认通过设定联邦基金利率目标来制定货币政策.FOMC开始在向纽约联邦储备银行下达的政策实施指令中给出联邦基金利率目标.
1998年12月 - FOMC决定在其认为政策走向出现重大转变时立即向公众传达.1999年5月联储首次宣布政策偏好发生转变.此後每次会议之後都公布声明,无论调整利率或政策趋向转变与否.
1999年12月 - FOMC决定发表对经济风险的评估,来替代政策趋向.2000年2月FOMC在会议後发布的声明中首次加入风险评估的措辞.
2002年3月 - FOMC决定会後立即公布是否存在任何反对票.此前只是在公布会议记录时披露投票状况.
2004年7月 - 除整体通胀预估外,美联储开始在向国会提交的半年度货币政策报告中提供核心通胀预估.美联储官员通常更注重核心通胀.
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。