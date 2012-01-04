〔背景资料〕美联储提高政策透明度的一系列举措

路透1月4日电---美国联邦储备理事会(美联储,FED)周二公布,将从1月稍後开始发布决策者对联邦基金利率走向的预期[ID:nCN1316810],由此在提高政策制定透明度方面迈出重要一步.

以下为美联储自1994年以来提高政策公开性的其他一些主要举措:

1994年2月 - 美国联邦公开市场委员会(FOMC)开始发表声明,宣布主要政策工具--联邦基金利率的变动.

1995年2月 - FOMC决定延期五年发布"略加编辑的"讨论意见记录.

1997年8月 - 美联储公开承认通过设定联邦基金利率目标来制定货币政策.FOMC开始在向纽约联邦储备银行下达的政策实施指令中给出联邦基金利率目标.

1998年12月 - FOMC决定在其认为政策走向出现重大转变时立即向公众传达.1999年5月联储首次宣布政策偏好发生转变.此後每次会议之後都公布声明,无论调整利率或政策趋向转变与否.

1999年12月 - FOMC决定发表对经济风险的评估,来替代政策趋向.2000年2月FOMC在会议後发布的声明中首次加入风险评估的措辞.

2002年3月 - FOMC决定会後立即公布是否存在任何反对票.此前只是在公布会议记录时披露投票状况.