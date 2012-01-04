〔中国新债〕中石油集团下周二拟发至多200亿固息债,含七年和10年--IFR

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透1月4日电---据汤森路透旗下IFR援引消息人士透露，中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气集团计划於下周二(10日)发行总额不超过200亿元人民币（31.7亿美元）双品种固息企业债券。
其中，7年期品种和10年期品种各计划发行100亿元，招标区间分别为1年期Shibor利率下浮70个基点至上浮30个基点，以及1年期Shibor利率下浮55个基点至上浮45个基点。
接近是次交易人士表示，银河证券将担任牵头主承销商，中金，中信证券(600030.SS)，国开证券，宏源证券000562.SZ和国泰君安证券将任联席主承销商。
联合资信给予本期债券和发行人同为AAA级信用评级。
中石油上一次债市募资是在今年11月25日，公司以4.82%的票息发行了100亿元人民币三年期中期票据，由中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)和交通银行(3328.HK)(601328.SS)任主承销商。[ID:nCN1242646]
中石油集团旗下有上市公司中国石油(601857.SS)(0857.HK).(完)
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--整理 乔艳红; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。