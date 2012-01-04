〔中国新债〕中石油集团下周二拟发至多200亿固息债,含七年和10年--IFR

路透1月4日电---据汤森路透旗下IFR援引消息人士透露，中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气集团计划於下周二(10日)发行总额不超过200亿元人民币（31.7亿美元）双品种固息企业债券。

其中，7年期品种和10年期品种各计划发行100亿元，招标区间分别为1年期Shibor利率下浮70个基点至上浮30个基点，以及1年期Shibor利率下浮55个基点至上浮45个基点。

接近是次交易人士表示，银河证券将担任牵头主承销商，中金，中信证券(600030.SS)，国开证券，宏源证券000562.SZ和国泰君安证券将任联席主承销商。

联合资信给予本期债券和发行人同为AAA级信用评级。

中石油上一次债市募资是在今年11月25日，公司以4.82%的票息发行了100亿元人民币三年期中期票据，由中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)和交通银行(3328.HK)(601328.SS)任主承销商。[ID:nCN1242646]

中石油集团旗下有上市公司中国石油(601857.SS)(0857.HK).(完)

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