版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 09:31 BJT

〔芝加哥期市〕美国谷物期货由升转跌,南美乾旱天气仍左右市场

路透悉尼1月4日电---美国谷物期货周三在亚洲早盘小幅下滑,之前曾上扬,当时南美乾旱天气、美元走弱和股市上扬提供支撑.

美国大豆期货Sc1微跌0.14%,报每蒲式耳12.25-3/4美元.

3月玉米期货CH2下跌0.30%,报6.56-1/2美元.芝加哥期货交易所(CBOT)3月小麦期货WH2跌0.23%,报每蒲式耳6.55-1/2美元.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐