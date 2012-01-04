〔中国经济〕政府正在酝酿提振内需的新计划--中国日报

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海1月4日电---中国日报周三援引一名政府官员的话称,中国政府正在酝酿新的提振内需政策,尤其是促进汽车和家电消费的政策,以抵消出口需求低迷的影响.
商务部原部长助理、商务部经贸政策咨询委员会成员黄海表示,由於中国此前实行的汽车和家电消费优惠措施已经到期或者即将到期,政府正在制定新的措施.
这些措施包括对住在经济适用房的家庭购买家电提供补贴,以及对计划更换汽车的消费者予以补贴.
中国日报还援引商务部新闻发言人的话称,商务部正在考虑新的促消费计划,下周将宣布计划的细节.
黄海还表示,包括商务部、国家发改委、财政部在内的逾十个政府部门预计将在4月的一次会议上,就提振消费进行合作并提出具体的计划.(完)
--编译 王洋;审校 李爽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。