〔中国金融〕2011年银行理财产品发行规模比上年增长逾两倍--报载

路透北京1月4日电---2011年是中国商业银行理财业务爆发式增长的一年.普益财富最新监测数据显示,截至去年11月末,银行理财产品发行规模已超过15万亿元人民币,预计达到15.53万亿元,是上年全年发行规模7.05万亿元的两倍多.

中国金融时报周三报导称, 在发行规模创下新高的同时,银行理财产品预期收益率也节节攀高.据统计,去年前三季度,理财产品平均年化预期收益率达到4.14%,远超一年期定期存款利率.

"剔除未公布预期收益率的产品,共有16款产品预期最高收益率超过10%,3,307款产品最高预期收益率超过5%."报导称.

另一方面,理财产品风险指数指标并没有随预期收益率的提高而上升,而表现出相对下降的趋势.西南财经大学信托与理财研究所与普益後台的监测数据显示,银行理财产品未实现预期收益率的数量从2010年上半年的46款、2010年下半年的56款下降为2011年上半年的31款,相对风险系数从2010年上半年的1.05%和2010年下半年的1.03%下降为2011年上半年的0.42%.

业内专家分析,2011年理财产品的大热,与宏观经济调控和紧缩性的货币政策有着密不可分的原因.

由於通货膨胀率不断走高,"负利率"更加严重,投资人希望借助于银行理财产品达到战胜通胀的作用;而在房地产市场上,受到房地产调控政策的影响,房地产投资渠道被"掐断",投资需求通过行政手段被压制.被行政手段打压的资金需要找到比较稳妥的投资渠道.

而对於银行来说,基准利率和存款准备金率"双率"的提高,不断收紧的货币政策,使银行流动性越来越紧张,加上贷款额度的控制,银行为应对考核的要求,选择大量发行银行理财产品.这也是2011年以来银行理财产品规模、收益率都上升的动因.

报导并称,2011年以来,银行理财业务在高速发展的同时,问题和风险也不断暴露出来,其中最为突出的是银行利用超短期理财产品变相高息揽储和"资产池"运作模式导致的资金投向不明等问题.

为避免银行过度依赖短期理财产品揽存,造成存款大幅震荡,国内媒体此前援引多位接近监管层的人士透露,银监会主席尚福林要求原则上不允许发行一个月及其以下期限的理财产品险.[ID:nCN1225564](完)