〔离岸人民币〕远东宏信发行7.5亿元五年期Reg S点心债,息率6.95%--IFR

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透1月4日电---据汤森路透旗下IFR报导，在中国从事融资租赁业务的远东宏信有限公司(3360.HK),已完成其第二笔离岸人民币债券的发行，融资7.5亿人民币（1.17亿美元）, 五年期Reg S类型点心债，利率为6.95%。
该私募交易，汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)为主承销。
远东宏信曾在去年5月底发行12.5亿元人民币（1.95亿美元）的三年期Reg S类型点心债，票息为3.9%，由中金、汇丰与渣打(2888.HK)(STAN.L)任联席簿记管理人。
该公司也曾在去年中发行11亿元人民币的资产证券化交易，为两年半来首只ABS。(完)
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--整理 乔艳红; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。