〔离岸人民币〕远东宏信发行7.5亿元五年期Reg S点心债,息率6.95%--IFR

路透1月4日电---据汤森路透旗下IFR报导，在中国从事融资租赁业务的远东宏信有限公司(3360.HK),已完成其第二笔离岸人民币债券的发行，融资7.5亿人民币（1.17亿美元）, 五年期Reg S类型点心债，利率为6.95%。

该私募交易，汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)为主承销。

远东宏信曾在去年5月底发行12.5亿元人民币（1.95亿美元）的三年期Reg S类型点心债，票息为3.9%，由中金、汇丰与渣打(2888.HK)(STAN.L)任联席簿记管理人。

该公司也曾在去年中发行11亿元人民币的资产证券化交易，为两年半来首只ABS。(完)

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