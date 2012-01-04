朝鲜呼吁全民组成“人体盾牌”保卫金正恩

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔1月1日电---朝鲜呼吁全体民众团结在新领袖金正恩周围，像“人体盾牌”般保卫金正恩；同时坚持金正日制定的政策，解决食品短缺的“迫切问题”。
朝鲜三家主要官方报纸联合发表的元旦社论称，金正恩将继承由金日成开创、并由金正日推向前进的革命事业。
“我们党和我国人民的最高领导者金正恩同志，是先军主义朝鲜胜利和光荣的旗帜，是永恒团结一致的核心。”朝鲜中央通讯社在5,000字的社论中称。
社论指出：“全党、全军、全国人民应保持坚定信念，将自己变成人体堡垒和盾牌，誓死保卫金正恩。”
社论称，朝鲜劳动党迫切需要解决粮食问题，建设繁荣国家。“遵循伟大的金正日将军的遗训，使2012年成为引以为豪的胜利之年，朝鲜的盛世正在到来。”
“为了巩固政权，解决粮食问题是金正恩目前的主要目标之一。”朝鲜研究大学教授杨武仁认为。
“目前朝鲜看似将致力於稳定国内局势，比如经济问题，不会在外交问题上作出激进表现。”高丽大学朝鲜问题专家柳何烈（Yoo Ho-yeol）指出。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。