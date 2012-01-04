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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 09:57 BJT

〔日本个股〕铃木汽车将投资600亿日圆建设印尼发动机新工厂--时事社

路透东京1月4日电---日本时事新闻社周三报导称,铃木汽车(7269.T)计划在印尼一新发动机工厂投资600亿日圆(7.82亿美元).

铃木汽车在一新闻发布会上表示,该公司可能投资约100亿日圆为该新发动机工厂购买土地.不过由於适逢假期,未能联络到该公司置评.

日本经济新闻稍早曾报导称,铃木汽车计划2015年前,在印尼一家新工厂投资约300亿日圆,以将此地汽车产量提高两倍至每年15万辆.(完)

--编译 洪曦;审校 杜明霞

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