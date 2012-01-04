〔日本个股〕铃木汽车将投资600亿日圆建设印尼发动机新工厂--时事社

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京1月4日电---日本时事新闻社周三报导称,铃木汽车(7269.T)计划在印尼一新发动机工厂投资600亿日圆(7.82亿美元).
铃木汽车在一新闻发布会上表示,该公司可能投资约100亿日圆为该新发动机工厂购买土地.不过由於适逢假期,未能联络到该公司置评.
日本经济新闻稍早曾报导称,铃木汽车计划2015年前,在印尼一家新工厂投资约300亿日圆,以将此地汽车产量提高两倍至每年15万辆.(完)
--编译 洪曦;审校 杜明霞
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。