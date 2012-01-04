《中国报摘》--其他报纸重要消息1月4日(II)

**经济参考报**

--针对近期备受关注的是否将养老保险基金投入股市,中国人力资源和社会保障部副部长胡晓义表示,社保基金管理永恒的基本方针是安全第一,任何投资政策都要服从这项方针.

--记者日前走访10多个产粮大县发现,在连续多年丰产背後,众多种粮农民正遭遇生产成本高、经营风险高和生活花费高等新问题,比较效益已隐忧初现.

**证券时报**

--财政部、工信部日前发布《政府采购促进中小企业发展暂行办法》称,负有编制部门预算职责的各政府部门应当预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上,专门面向中小企业采购.其中,预留给小型和微型企业的比例不低於60%.

**每日经济新闻**

--清科研究中心发布最新数据显示,在国际经济面临下行风险的背景下,去年全年中国企业上市有所下滑,融资额与上市数量均较2010年有所降低.2011年中国企业上市数量与2010年相比减少120家,融资额减少41.6%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 冉莹/尹嫄婷; 审校 林高丽

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