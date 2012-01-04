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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 10:20 BJT

修正:〔中国新债〕广东明阳风电下周三将发行10亿元中期票据,期限三年

(标题及内文第一段应为"下周三"(1月11日),非"下周二") 

  路透上海1月4日电---中国广东明阳风电产业集团有限公司周三公告称,将於下周三(1月11日)在银行间债市
簿记建档发行10亿元人民币中期票据,期限三年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 广东明阳风电   10       10      3   1/11簿记建档   建设银行      AA-       1/12       1/13   
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 林高丽

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