特写:印度新贵炫富,豪车大行其道

(本文由路透中文网编译提供)

路透孟买1月3日电---从出让土地换得大量现金的农户，到继承家族企业的年轻CEO，大量新的热钱涌入印度豪华车市场。

印度企业高管对流线优美的德国产豪华车情有独钟，意大利跑车则是年轻新贵出入豪华夜总会的招牌。

汽车经销商Auto Hangar董事总经理马里瓦拉(Mohan Mariwala)称：“人们热衷於奢华生活方式。”他在孟买经营着四家豪华车展售中心。

“农民、小工业家族企业、有不同价值体系的年轻一代……愿意重金购买豪华车的人，超乎你的想像。”

行业分析人士和研究机构指出，虽然印度整体经济增长不稳，但数十年来的经济成长造就了新贵阶层，他们推动印度豪华车市场以每年40%的速度扩张。

五年前，在印度常见的豪华车只有戴姆勒(DAIGn.DE)旗下的梅赛德斯-奔驰，路上很少能看到跑车。

现如今，甚至有许多人专门跑到孟买海边，观赏比比皆是的豪华车。Facebook上一个豪华车社区被热议阿斯顿·马丁(Aston Martin)的网友挤爆，阿斯顿·马丁在印度售价超过30.06万美元，而印度有逾5亿人口每天生活费不到1.25美元。

兰博基尼东南亚和太平洋区销售主管巴尔迪（Andrea Baldi）对路透表示：“印度新兴的豪华车消费群体在追求这样一种生活方式，即最先拥有奢侈品是财富和权力的象征。”

印度汽车业协会表示，截至3月的本财年，印度整体汽车销售可能大体持平。但豪华车制造商却纷纷在印度设店。

2011年，英国的阿斯顿·马丁、意大利菲亚特FIA.MI旗下的法拉利和玛莎拉蒂均在印度开设展厅，追随奥迪和宝马(BMWG.DE)的步伐。

巴尔迪表示：“印度的年轻一代有钱且充满活力，市场环境非常有利。”

而不久前，本田雅阁和丰田凯美瑞在印度就算得上豪华车了，主流车型是奥拓等小型车。

马里瓦拉说：“现在情况有了明显改变。人们的眼光从本田思域转向奔驰E级轿车。”他在孟买的四个展厅每个月奔驰车销量约为100辆。

46岁的Haresh Punjabi从事家居出口，他拥有一辆奔驰ML350休旅车、一辆宝马740 Li和一辆保时捷911 Carrera。

在他居住的社区，豪华车司空见惯。他说：“要是五年前你买了一辆宝马或奔驰，人们还会盯着看两眼。现在你买辆宝马、奥迪或奔驰，人们甚至懒得回头看一眼。”

研究公司麦肯锡指出，印度目前年收入超过3.6万美元的家庭约200万户，而若印度保持当前的经济增长步伐，到2015年将达到800-1,000万户左右。

在截至2011年3月的一年中，宝马是印度豪华车市场的赢家，销量为7,079辆，超过了奔驰的6,670辆，其当前年度销售目标均为1万辆。

尽管如此，印度豪华车市场仍远无法企及中国。在2011年头九个月，奔驰和宝马在中国市场销量合计达32万辆。（完）