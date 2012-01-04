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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 11:00 BJT

修正〔中国新债〕东明石化下周三将发行6亿元短期融资券,期限一年

(修正:标题及内文时间"下周二(11日)"有误,应为"下周三(11日)".)

  路透上海1月4日电---中国山东东明石化集团有限公司周三公告称,将於下周三(11日)
在银行间债市簿记建档发行6亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 东明石化集团   12        6      12   1/11簿记建档   建设银行     AA-       1/12       1/13
                                                     浦发银行
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 乔艳红

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