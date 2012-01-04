〔中国房地产〕2011年12月百城住宅均价环比连续第四个月下降--中指院

* 12月百城住宅均价环比连续第四个月下降

* 同比涨幅持续缩小,为去年6月以来最低涨幅

* 北京等十大城市价格环比续降且降幅再扩大

路透北京1月4日电---中国指数研究院周三公布,中国2011年12月百城住宅均价环比下降0.25%,为连续第四个月出现下降,北京等十大城市价格环比平均降幅再次扩大.

中指院报告并称,12月100个城市住宅均价为8,809元人民币/平方米,其中37个城市价格环比上涨,60个城市下跌;北京等十大城市均价为15,588元/平方米,环比下跌0.48%,跌幅比上月扩大0.12个百分点.

从同比来看,100个城市住宅均价涨幅自今年8月以来持续缩小,12月上涨2.86%,较11月缩小1.2个百分点,是去年6月以来的最低涨幅.

"一、二线城市大型房企部分项目降价的趋势逐步向三、四线城市蔓延,降价楼盘多以新项目为主.年关将至,更多开发商以价换量积极推盘,促销手段花样频出,争取岁末最後冲刺,"报告分析称.

报告并称,12月住宅价格环比涨幅居前十位的城市是:东营、新乡、衡水、汕头、廊坊、菏泽、乌鲁木齐、邯郸、宿迁、淄博.

环比跌幅居前的十个城市是:金华、泰州、无锡、佛山、吴江、江阴、海口、南通、包头、成都,跌幅均较上月继续扩大.

在十大城市中,12月成都和重庆环比跌幅最大,分别环比下跌1.10%和0.89%,深圳、广州、南京、天津跌幅在0.5%-1%之间,上海、北京、杭州、武汉跌幅在0.5%以内;同比看十大城市均价上涨0.42%,涨幅降至年度最低点.

在持续严厉调控政策下,目前中国楼市房价过快上涨的势头已得到遏制,但中国政府调控房市的决心依然未有动摇.12月的中央经济工作会议强调,明年要坚持房地产调控政策不动摇,促进房价合理回归,加快普通商品住房建设,扩大有效供给,促进房地产市场健康发展.[ID:nCN1283394](完)