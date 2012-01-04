〔新加坡经济〕未来两年的经济增速可能将低於平均水平--财长

路透新加坡1月4日电---据当地媒体报导,新加坡副总理兼财长尚达曼周二称,由於全球经济问题拖累,该国未来两年的经济增速可能将"低於平均水平".

"可能不会仅放缓一年时间,"Channel NewsAsia援引尚达曼的话称,"我认为经济增长将放缓一段时间,至少两年内经济增速将低於平均水平."

2011年最後三个月,新加坡的贸易推动型经济萎缩.政府预计今年经济将仅增长1-3%,低於去年的4.8%.

对於政府将利用即将在2月公布的财政预算来积极应对经济放缓的猜测,尚达曼泼了一瓢冷水.

"我认为,我们并不希望在每次需求下降时,都试图采取措施来弥补.这并不是使用财政资源的最有效方式,"他向新加坡海峡时报称.

他称,相反,政府将"更加有力地推行"企业和工人升级的长期计划.(完)