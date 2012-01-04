〔新加坡经济〕未来两年的经济增速可能将低於平均水平--财长

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡1月4日电---据当地媒体报导,新加坡副总理兼财长尚达曼周二称,由於全球经济问题拖累,该国未来两年的经济增速可能将"低於平均水平".
"可能不会仅放缓一年时间,"Channel NewsAsia援引尚达曼的话称,"我认为经济增长将放缓一段时间,至少两年内经济增速将低於平均水平."
2011年最後三个月,新加坡的贸易推动型经济萎缩.政府预计今年经济将仅增长1-3%,低於去年的4.8%.
对於政府将利用即将在2月公布的财政预算来积极应对经济放缓的猜测,尚达曼泼了一瓢冷水.
"我认为,我们并不希望在每次需求下降时,都试图采取措施来弥补.这并不是使用财政资源的最有效方式,"他向新加坡海峡时报称.
他称,相反,政府将"更加有力地推行"企业和工人升级的长期计划.(完)
--编译 许娜;审校 张涛
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。