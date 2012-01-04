〔中国数据〕12月非制造业PMI反弹至56,受零售业为主消费性服务业拉升--CFLP

路透北京1月4日电---中国物流与采购联合会(CFLP)公布,12月中国非制造业商务活动指数(PMI)反弹至荣枯分水岭上方的56.0,受以零售业为主的消费性服务业拉升;同期新订单指数亦回升至50上方,暗示非制造业经济重拾升势.

CFLP新闻稿显示,12月中国非制造业PMI各单项指数中,积压订单指数有所回落,其余各指数环比均呈现不同程度回升,其中新订单指数升幅较大.

"受季节性需求拉动,服务业表现活跃,"CFLP副会长蔡进称.

他表示,随着在对服务业领域实行税制改革和减税政策逐步实施到位,将有利於推动服务业健康发展,有利於消费需求保持平稳较快增长.

1月制造业PMI意外落至49.7,创下九个月最低水准,且为去年第二度落至荣枯分水岭下方.2月时曾低见44.1.[ID:nCN1260584]

CFLP最新数据显示,12月整体新订单指数为50.5,比上月升3.3个百分点;新出口订单指数小幅反弹达46.4,环比升0.8个百分点;收费价格指数49.3,环比升0.8个百分点.

不过消费淡季影响建筑业表现,其新订单指数连续两个月低於50,显示行业需求继续偏弱;房地产行业的商务活动指数44.3,新订单指数39.3,较上月均有回落,意味着行业活动继续保持下降趋势.

由於没有合成指数,国际上通常用商务活动指数来反映非制造业经济发展的总体情况,一般来说该指数达到50%以上,反映非制造业经济总体上升或增长;低於50%,反映非制造业经济下降或回落.

中国非制造业PMI指数体系,由商务活动、新订单、新出口订单、积压订单、存货、中间投入价格、收费价格、从业人员、供应商配送时间、业务活动预期10项扩散指数构成.

非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年12月

PMI 56.0 49.7 57.7 59.3 57.6 59.6 57.0 61.9 62.5 60.2 44.1 56.4 56.5 (完)

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