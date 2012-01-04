〔中国数据〕12月非制造业PMI反弹至56,受零售业为主消费性服务业拉升--CFLP

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京1月4日电---中国物流与采购联合会(CFLP)公布,12月中国非制造业商务活动指数(PMI)反弹至荣枯分水岭上方的56.0,受以零售业为主的消费性服务业拉升;同期新订单指数亦回升至50上方,暗示非制造业经济重拾升势.
CFLP新闻稿显示,12月中国非制造业PMI各单项指数中,积压订单指数有所回落,其余各指数环比均呈现不同程度回升,其中新订单指数升幅较大.
"受季节性需求拉动,服务业表现活跃,"CFLP副会长蔡进称.
他表示,随着在对服务业领域实行税制改革和减税政策逐步实施到位,将有利於推动服务业健康发展,有利於消费需求保持平稳较快增长.
1月制造业PMI意外落至49.7,创下九个月最低水准,且为去年第二度落至荣枯分水岭下方.2月时曾低见44.1.[ID:nCN1260584]
CFLP最新数据显示,12月整体新订单指数为50.5,比上月升3.3个百分点;新出口订单指数小幅反弹达46.4,环比升0.8个百分点;收费价格指数49.3,环比升0.8个百分点.
不过消费淡季影响建筑业表现,其新订单指数连续两个月低於50,显示行业需求继续偏弱;房地产行业的商务活动指数44.3,新订单指数39.3,较上月均有回落,意味着行业活动继续保持下降趋势.
由於没有合成指数,国际上通常用商务活动指数来反映非制造业经济发展的总体情况,一般来说该指数达到50%以上,反映非制造业经济总体上升或增长;低於50%,反映非制造业经济下降或回落.
中国非制造业PMI指数体系,由商务活动、新订单、新出口订单、积压订单、存货、中间投入价格、收费价格、从业人员、供应商配送时间、业务活动预期10项扩散指数构成.
非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):
12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2010年12月
PMI 56.0 49.7 57.7 59.3 57.6 59.6 57.0 61.9 62.5 60.2 44.1 56.4 56.5 (完)
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--发稿 康熙泽; 审校 乔艳红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。