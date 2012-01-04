〔汽车产业〕RBC预测今年美国汽车销售继续增长,供应商前景好於车商

路透1月3日电---RBC Capital Markets表示,受积压需求释放的推动,2012年美国汽车销售料将继续增长.RBC将Tenneco(TEN.N)、Johnson Controls(JCI.N)和BorgWarner(BWA.N)列为2012年比较看好的个股.

RBC上调了2012年轻型车销售预测,因购车条件仍然利好,其中包括宽松信贷、低利率、可承受的汽车售价、二手车价格较高以及现有车辆平均车龄增长等因素.

RBC分析师Joseph Spak认为,2012年车厂供应商获利前景好於汽车制造商,并且认为今年供货商获利增幅更高.他调降了福特汽车(F.N)和通用汽车(GM.N)目标价格.(完)