〔汽车产业〕RBC预测今年美国汽车销售继续增长,供应商前景好於车商

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透1月3日电---RBC Capital Markets表示,受积压需求释放的推动,2012年美国汽车销售料将继续增长.RBC将Tenneco(TEN.N)、Johnson Controls(JCI.N)和BorgWarner(BWA.N)列为2012年比较看好的个股.
RBC上调了2012年轻型车销售预测,因购车条件仍然利好,其中包括宽松信贷、低利率、可承受的汽车售价、二手车价格较高以及现有车辆平均车龄增长等因素.
RBC分析师Joseph Spak认为,2012年车厂供应商获利前景好於汽车制造商,并且认为今年供货商获利增幅更高.他调降了福特汽车(F.N)和通用汽车(GM.N)目标价格.(完)
--编译 李春喜;审校 程琳
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。