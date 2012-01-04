〔中国基金〕去年公募基金仅货币型录正收益,股票型跌25%--好买基金

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海1月4日电---中国专业基金咨询机构--好买基金研究中心最新报告指出,2011年公募基金中,仅货币型基金取得正收益,其余类型基金"全军皆墨".其中股票型基金平均下跌25.02%,跑输大盘3.3个百分点.
沪深两市标杆指数--沪综指.SSEC去年累计下跌21.7%.报告称,大部分公募股票型基金2011年的重点配置在於中小盘个股,去年虽然股市整体下跌,但结构分化严重,例如代表大盘股的中证100下跌20.87%,代表小盘股的中证500下跌了33.83%,因此这类基金跌幅都比较大.
去年公募指数型基金略好於股票型,下跌22.35%.目前指数基金还是主要是以大盘为主的指数基金为多数,所以业绩略好於股票型基金.混合型基金同样无法避免严重亏损的噩运,虽然在仓位限制上比较灵活,但整体股票仓位依然偏重,全年平均下跌21.95%.
就连债券型基金亦结束了连续六年的正收益,全年下跌2.81%.在2008年股票型基金重挫时,债券基金曾风光无限,为投资者取得近7%以上的正收益.然而,2011年股债双杀的行情让债券基金也只能无奈接受亏损的事实.保本型基金作为低风险的产品,在2011年表现较好,仅微跌0.71%.
报告指出,受益於2011年较为紧张的资金面和高企的货币市场利率,货币基金在2011年为投资者带来了3.48%的正收益,几乎相当於一年期定存.作为一种低风险低收益的投资产品,货币基金有其独特的配置价值.相信今後该类型基金会得到投资者更多的关注.
据好买基金统计,国内私募基金去年平均跌幅为17.49%,跑赢了指数,但未能在弱市中实现绝对收益的目标.这主要是因为今年行情的复杂以及反复,让很多私募在今年的投资中始终没有完全放弃,在连续的下跌中尝试抄底等,但最终的结果都不甚理想.从全年的投资结果来看,仓位相对偏重的私募大多业绩不佳.
据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年底,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降.[ID:nCN1317514]
**明星基金比谁亏得少**
从单个公募股票型基金的业绩来看,全部都是亏损的,排名居前只是亏损较少而己.排名前三的分别是博时主题行业跌9.50%,鹏华价值优势跌9.93%,东方策略成长跌10.95%.这几只基金都是以配置大盘蓝筹股为主,如金融行业、房地产行业等,因此在2011年的跌幅较小.
跌幅最大的三只基金是银华内需精选跌41.77%,融通内需驱动跌40.15%,华商产业升级跌39.58%.这几只基金在2011年对於行情判断失误,银华内需配置了大量的中小盘以及创业板的股票,损失惨重,而融通内需驱动则在板块配置上以有色和采掘等为主,这类强周期版块在2011年跌幅较大,拖累了基金净值.
在混合型基金方面,亦是无一取得正收益.排名第一的博时价值跌7.94%,排名第二的东方龙混合跌8.39%,位列第三的新华泛资源优势基金跌9.46%.若包括股票型和混合型基金在内,这三只基金亦名列去年最抗跌的偏股型基金前三位.
私募基金业绩排名前十位的均取得正收益,其中五位收益在两位数以上,在去年的市场环境下颇为难得.2010年10月成立的呈瑞公司旗下呈瑞1期去年取得29.86%的收益,排名第一.
另据财新网稍早报导,2010年排名前十的偏股型基金,半数跌到350名之外,而目前市场中共有452只股票型和偏股型混合基金.表现最好的还是华夏基金公司的王亚伟,他管理的华夏策略精选基金2010年排名第三,2011年排名第11;他管理的另一只基金--华夏大盘精选2010年排名第六,去年业绩也勉强过的去,排42名.(完)
--发稿 林琦; 审校 丁淑琴
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。