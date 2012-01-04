版本:
中国
亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 10:38 BJT

《外汇动态》美元/泰铢出现补跌行情,但进口商买盘提供支撑

0217GMT---美元/泰铢THB=TH出现补跌行情,但泰国进口商逢低买入该货币对,促使市场人士轧平空头部位.

一些交易商表示,投资者警惕泰国央行可能出手干预买进美元,以维持出口竞争力.

美元/泰铢跌0.4%,报31.43,但高於开盘价31.28.

泰国金融市场於周一和周二休市.

"这有点夸张,"曼谷一位交易员在提及美元/泰铢开盘价时指出."因此可能出现回补空头仓位的交投."(完)

--编译 肖群英;审校 龚芳

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐