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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 10:41 BJT

〔中国新债〕中石油集团周四将招标发行200亿元超短期融资券,期限九个月

路透上海1月4日电---中国最大石油及天然气生产商--中国石油天然气集团公司周三公告称,将於
周四(5日)在银行间债市招标发行200亿元人民币超短期融资券,期限九个月.

  中石油集团是中国石油(601857.SS)(0857.HK)(PTR.N)的母公司.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额 拟发规模   期限    发行日      承销商    主体评级   起息日    上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                    (缴款日)
  =========================================================================================
  中石油集团   1,000    200       9     1/5招标     工商银行     AAA      1/6        1/9
                                                    中国银行                                  
  =========================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 乔艳红

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