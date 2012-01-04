《阳歌专栏》汉庭换将 华虹NEC和宏力半导体合并

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见 (www.youngchinabizblog.com)，微博请见(www.weibo.com/youngchinabiz)。
**汉庭换将 华虹NEC和宏力半导体合并**
新年新气象，汉庭连锁酒店(HTHT.O)任命新CEO，华虹NEC和宏力半导体漫长的合并判後终告完成。
首先来看汉庭，该公司宣布其执行董事长季琦将兼任首席执行官(CEO)，取代任职两年的现任CEO。
汉庭连锁酒店旗下拥有多个品牌，针对不同层次的客户，与大多数西方酒店集团类似。西方酒店集团或许能够成功运营多个品牌，不过我对汉庭、7天连锁酒店集团SVN.N和如家酒店集团HMIN.O等入行不久的中国运营商持怀疑态度，尽管他们在经济型酒店运营上非常成功，当他们与万豪国际(Marriott International)MAR.N等大型国际连锁酒店同台竞技高端市场时，功夫是否到家就很难说了。
在芯片行业，华虹NEC和宏力半导体宣布，持续多年的合并谈判终於达成共识。报导称，合并後的新公司年营收将约为6亿美元，规模不小，但是与领军企业中芯国际(0981.HK)(SMI.N)仍相距甚远，後者的年度营收约为16亿美元。
根据报导，合并後的企业获利能力很强，年度获利料为1亿美元。我对此持怀疑态度，因该行业目前处於下行趋势。我猜测，如果获利数字是真实的，那麽这两家公司有可能通过会计手段隐藏了真实情况。
我觉得合并後的公司在艰难的整合过程中将面临诸多问题，是否以及何时上市也是问题，而上市可能是合并的终极目标。合并後的公司获利能力没有看上去那麽强也不足为奇。
一句话：汉庭连锁酒店的多品牌战略不易实施，华虹NEC和宏力半导体合并後将步入艰难整合阶段。
**赛维LDK收购Sunways将使前者境况雪上加霜**
中国太阳能面板弱势制造商赛维LDKLDK.N宣布，将收购一家身处困境的德国竞争对手--Sunways AGSWWG.DE。对亟待整合的太阳能行业而言，此举从理论上看似可行，但最终将令赛维LDK在原有问题的基础上，面临更多的麻烦。
根据媒体报导，赛维LDK已经发出以2,400万欧元收购Sunways的要约，从前者规模来看，这一数额不算很大。进行此宗交易的原因相对简单，即Sunways能为赛维LDK提供新技术，提高其太阳能电池效能，使其产品更具竞争性。Sunways还能为赛维LDK提供在中国以外的生产设施，眼下美国与欧洲都考虑向中国产太阳能电池产品课征反倾销关税，此举则是赛维LDK多元化的重要动作。
但主要问题是，Sunways正处於亏损状态，且太阳能行业正面临史上最严重衰退，该公司状况不太可能很快好转。并且，债务缠身的赛维LDK去年严重亏损，很难向Sunways提供很多资金援助。
亚洲企业与欧洲企业的并购一向都困难重重，因欧洲国家的劳动法规向来非常严厉，工会对经验不足的亚洲企业也是一大障碍。若赛维LDK推进此宗并购交易，我认为未来将有诸多冲突，使其本已困难重重的境况变得更糟，也会为其2012年的艰难道路打下铺垫。
一句话：赛维LDK收购Sunways，将使其本已困难重重的境况雪上加霜。(完)
--编译：李富强/侯雪苹 发稿：王凤昌/张家伟
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。