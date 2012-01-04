《阳歌专栏》汉庭换将 华虹NEC和宏力半导体合并

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作者阳歌(Doug Young)是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见 (www.youngchinabizblog.com)，微博请见(www.weibo.com/youngchinabiz)。

**汉庭换将 华虹NEC和宏力半导体合并**

新年新气象，汉庭连锁酒店(HTHT.O)任命新CEO，华虹NEC和宏力半导体漫长的合并判後终告完成。

首先来看汉庭，该公司宣布其执行董事长季琦将兼任首席执行官(CEO)，取代任职两年的现任CEO。

汉庭连锁酒店旗下拥有多个品牌，针对不同层次的客户，与大多数西方酒店集团类似。西方酒店集团或许能够成功运营多个品牌，不过我对汉庭、7天连锁酒店集团SVN.N和如家酒店集团HMIN.O等入行不久的中国运营商持怀疑态度，尽管他们在经济型酒店运营上非常成功，当他们与万豪国际(Marriott International)MAR.N等大型国际连锁酒店同台竞技高端市场时，功夫是否到家就很难说了。

在芯片行业，华虹NEC和宏力半导体宣布，持续多年的合并谈判终於达成共识。报导称，合并後的新公司年营收将约为6亿美元，规模不小，但是与领军企业中芯国际(0981.HK)(SMI.N)仍相距甚远，後者的年度营收约为16亿美元。

根据报导，合并後的企业获利能力很强，年度获利料为1亿美元。我对此持怀疑态度，因该行业目前处於下行趋势。我猜测，如果获利数字是真实的，那麽这两家公司有可能通过会计手段隐藏了真实情况。

我觉得合并後的公司在艰难的整合过程中将面临诸多问题，是否以及何时上市也是问题，而上市可能是合并的终极目标。合并後的公司获利能力没有看上去那麽强也不足为奇。

一句话：汉庭连锁酒店的多品牌战略不易实施，华虹NEC和宏力半导体合并後将步入艰难整合阶段。

**赛维LDK收购Sunways将使前者境况雪上加霜**

中国太阳能面板弱势制造商赛维LDKLDK.N宣布，将收购一家身处困境的德国竞争对手--Sunways AGSWWG.DE。对亟待整合的太阳能行业而言，此举从理论上看似可行，但最终将令赛维LDK在原有问题的基础上，面临更多的麻烦。

根据媒体报导，赛维LDK已经发出以2,400万欧元收购Sunways的要约，从前者规模来看，这一数额不算很大。进行此宗交易的原因相对简单，即Sunways能为赛维LDK提供新技术，提高其太阳能电池效能，使其产品更具竞争性。Sunways还能为赛维LDK提供在中国以外的生产设施，眼下美国与欧洲都考虑向中国产太阳能电池产品课征反倾销关税，此举则是赛维LDK多元化的重要动作。

但主要问题是，Sunways正处於亏损状态，且太阳能行业正面临史上最严重衰退，该公司状况不太可能很快好转。并且，债务缠身的赛维LDK去年严重亏损，很难向Sunways提供很多资金援助。

亚洲企业与欧洲企业的并购一向都困难重重，因欧洲国家的劳动法规向来非常严厉，工会对经验不足的亚洲企业也是一大障碍。若赛维LDK推进此宗并购交易，我认为未来将有诸多冲突，使其本已困难重重的境况变得更糟，也会为其2012年的艰难道路打下铺垫。

一句话：赛维LDK收购Sunways，将使其本已困难重重的境况雪上加霜。(完)

--编译：李富强/侯雪苹 发稿：王凤昌/张家伟

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