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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 10:49 BJT

〔中国新债〕天津市自来水集团下周三将发行5亿元中期票据,期限三年

路透上海1月4日电---中国天津市自来水集团有限公司周三公告称,将於下周三(1月11日)在银行间债市
簿记建档发行5亿元人民币中期票据,期限三年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 天津自来水    15         5      3   1/11簿记建档    浙商银行     AA        1/12       1/13   
 集团
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 乔艳红

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