〔日本债市〕公债小幅下跌,海外正面经济数据提振投资人风险胃纳

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京1月4日电---日本公债价格周三小幅下跌,此前来自美国和欧洲的正面经济数据提高了投资者风险胃纳,公债避险魅力受削弱. 10年期日债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC微涨0.5个基点,报0.985%,保持在关键心理水平位1%下方. 美国供应管理协会(ISM)12月制造业指数录得六个月新高.新订单数据增加,暗示2012年动能良好,但部分市场人士对此持怀疑态度.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。