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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 10:55 BJT

〔日本债市〕公债小幅下跌,海外正面经济数据提振投资人风险胃纳

路透东京1月4日电---日本公债价格周三小幅下跌,此前来自美国和欧洲的正面经济数据提高了投资者风险胃纳,公债避险魅力受削弱. 10年期日债收益率(殖利率)JP10YTN=JBTC微涨0.5个基点,报0.985%,保持在关键心理水平位1%下方. 美国供应管理协会(ISM)12月制造业指数录得六个月新高.新订单数据增加,暗示2012年动能良好,但部分市场人士对此持怀疑态度.

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