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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 11:07 BJT

〔中国新债〕中铁十七局集团下周三将发行4亿元短期融资券,期限一年

路透上海1月4日电---中国中铁十七局集团有限公司周三公告称,将於下周三(1月11日)
在银行间债市簿记建档发行4亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 中铁十七局     7         4      12   1/11簿记建档   建设银行     AA       1/12       1/13
 集团
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 曲伟治; 审校 林高丽

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