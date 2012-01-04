〔日本股市〕早盘收涨1.2%,因美国和中国经济数据强劲

路透东京1月4日电---日本股市日经指数周三早盘收高1.2%,触及三周高位,此前美国和中国公布的经济数据优於预期,不过分析师称,如果欧元兑日圆守在100下方,股市涨势可能停止.

中美经济数据良好缓解了对全球经济体质的担忧,提振日本汽车和金融类股.

丰田汽车(7203.T)和日产汽车(7201.T)分别攀升2.6%和1.6%,野村控股(8604.T)劲扬5.6%,为Topix Core 30指数.TOPXC下百分比涨幅最大的成份股.

日经指数.N225早盘上扬1.2%,报8,553.15点,位於25日移动均线切入位8,495点上方.

东证股价指数.TOPX收高1.7%至741.08点.(完)

--编译 白云;审校 王洋

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