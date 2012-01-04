〔菲律宾经济〕预计2011年平均通胀率介於4.5-4.6%--央行副总裁

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透马尼拉1月4日电---菲律宾央行副总裁Diwa Guinigundo周三表示,预计菲律宾2011年平均通胀率或介於4.5%-4.6%,处於3-5%的政府目标范围内.
去年12月及全年官方通胀数据将於周四公布.
Guinigundo对记者表示,"全年(通胀率)可能平均为4.5-4.6(%)."
上周该央行预计12月通胀年率介於4.0%-4.9%.[ID:nCN1307812]
--编译 石冠兰; 审校 田建华
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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