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货币新闻 | 2012年 1月 4日 星期三 11:32 BJT

〔菲律宾经济〕预计2011年平均通胀率介於4.5-4.6%--央行副总裁

路透马尼拉1月4日电---菲律宾央行副总裁Diwa Guinigundo周三表示,预计菲律宾2011年平均通胀率或介於4.5%-4.6%,处於3-5%的政府目标范围内.

去年12月及全年官方通胀数据将於周四公布.

Guinigundo对记者表示,"全年(通胀率)可能平均为4.5-4.6(%)."

上周该央行预计12月通胀年率介於4.0%-4.9%.[ID:nCN1307812]

--编译 石冠兰; 审校 田建华

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