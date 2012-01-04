深圳最低工资标准将上调至每月1,500元人民币

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透1月4日电---深圳市政府表示，从2月1日起，该市将上调最低工资标准至1,500元人民币/月，涨幅约为13.6%。
最近几个月，深圳市发生了一系列要求涨薪和更好福利的工人罢工事件。
深圳市人力资源和社会保障局在其网站声明中表示，深圳市2012年全日制就业劳动者最低工资将上调至1,500元/月。
《南华早报》周三报导称，深圳的一些企业主对该决定表示不满，称中国当局不顾他们一年内停止涨薪的呼吁。
报导援引深圳永保化工(Rambo Chemicals)工厂主Jimmy Kwok Chun-wah的话称：“我们对这种突如其来的涨薪感到失望。涨薪的时机很不合适，严重打击了我们对制造业前景的信心。”
在欧元区债务危机、人力与原材料成本上涨的背景下，中国的出口导向型制造业已遭遇订单减少的困境。
四川省政府12月也表示，该省的最低月工资将於2012年上涨至800-1,050元之间。（完）
--编译：靳怡雯;发稿：张家伟
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。