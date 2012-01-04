《中国金融债发行日程表》--1月4日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) ==================================================================== 浦发银行 不超300 3/5年 -- 金融债 -- (600000.SS) 深发展 至多300 1-10年 -- 金融债 -- 不超过100 5-15年 -- 次级债 -- (000001.SZ) 至多300 1-10年 -- 金融债 -- 兴业银行 至多500 不超10年 -- 金融债 -- (601166.SS) 民生银行 不超过500 -- -- 小微企业专项金融债 -- (1988.HK)(600016.SS) 注: *表示新增.(完) --整理 曾菱; 审校 边竞 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2011年已发行金融债一览表》
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。