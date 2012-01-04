〔中国金融〕2010年地方债务审计查出问题资金累计约5,308亿元人民币

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透北京1月4日电---中国审计署数据显示,2010年地方政府性债务审计查出问题涉及资金累计约5,308亿元人民币.
中国政府网刊登审计署公告称,这些问题涉及资金包括违规为464.75亿元债务提供担保问题,融资平台公司违规抵押或质押取得债务资金731.53亿元问题,1,319.80亿元债务资金未及时安排使用问题.
此外还包括351亿元债务资金被投向资本市场、房地产和"两高一剩"(高能耗、高污染、产能过剩)项目问题,和融资平台公司虚假出资、注册资本未到位等2,441.5亿元问题.
审计署整改结果显示,上述五类违规资金中共有2,592亿元已整改到位.(完)
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--发稿 李然; 审校 黄凯
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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