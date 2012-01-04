《独家新闻》艾克森美孚欲售TonenGeneral股权以退出日本市场--消息

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透东京1月4日电---据了解情况的消息人士表示,美国石油巨头艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)计划将其所持日本炼厂TonenGeneral Sekiyu KK(5012.T)的50%股权多数出售,并出脱其它日本资产,交易总规模约为50亿美元.
此项交易意味着艾克森美孚将退出世界第三大经济体日本.该公司正将其全球资源重点投入勘探和生产环节,同时退出所谓下游资产,例如其在日本的销售网络.
艾克森现持有50.02%的TonenGeneral股份,以12月30日最新收盘价计,价值2,380亿日圆(31亿美元).TonenGeneral是日本顶级炼厂之一,负责从艾克森集团进口和分销石油.
据匿名消息人士称,艾克森正在洽谈出售所持TonenGeneral的大部分股权,以及销售网络和其它资产,交易总规模约为4,000亿日圆(52亿美元).
这位消息人士表示,虽然坚持降低对TonenGeneral的持股比例,但艾克森打算维持对该公司的石油供应.
消息人士说,TonenGeneral计划向数家银行借款,用於从艾克森购回股份.
相关公司可能最早于本月发布正式公告,致力於在今年春季敲定此项交易,消息人士称.
艾克森在声明中对路透表示,"艾克森不对臆测置评.艾克森美孚并无退出日本市场的计划."(完)
--编译 王翔琼;审校 程琳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。