亚太航空公司考虑如何应对欧盟碳排放费徵收新规定

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡1月4日电---欧盟推出新的碳排放费徵收政策（Emissions Trading Scheme，ETS）後，亚太地区的航空公司可能增加附加费或提高机票的价格，此举可能导致需求本就低迷的航空业再次受到冲击。
此前美国第二大航空公司达美航空(Delta Air Line)(DAL.N)对飞行于美国和欧洲之间的航班加收单程3美元的附加费。
“成本增加不可避免的要由消费者承担。我们将在合适的时候公布细节，”香港国泰航空(0293.HK)发言人梁月芳(Carolyn Leung)称。
全球市值第二大的航空公司新加坡航空(SIAL.SI)称，将试图通过增加燃料使用效率和减少碳排放来降低ETS的影响。
“不过我们也不排除增加收费的可能性，”新加坡航空发言人Nicholas Ionides在email中写道。
国际航空运输协会秘书长Tony Tyler曾表示，ETS将导致2012年航空业额外支出12亿欧元（15.7亿美元），而各家公司总体来说无法将其转嫁给消费者，因市场过於疲软。（完）
--编译：李富强;发稿：王燕焜
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。