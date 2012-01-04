〔中国公开市场〕明日或暂停发行央票,补缴准备金等压力下央行顺势应对(更新版)

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路透北京1月4日电---公历年末银行冲存款规模的影响犹存,周四市场将面临大额补缴存款准备金的冲击;传统春节假期日近,资金备付压力趋增;流动性压力及一二级利差导致机构央行票据需求缺失,央行顺势而为,本周不再通过公开市场操作回笼资金.

业内人士周三稍早向路透表示,央行公开市场今日未申报央行票据,周四或暂停发行.

"(停发)估计是因为明天要缴准备金,年底(存款)都冲比较高,补缴应该会有压力;再说冲起来的存款最近几天肯定在掉,两头挤,压力大呀!"上海一大型银行交易员称,"还有就是春节因素,央行也不希望回笼太多."

北京一国有银行交易员亦指出,当前流动性虽较年前有所好转,但"也不是很宽松";加之宏观政策上有趋松迹象,央行转变态度,在当前情况下选择暂停发行央票等,也是正常之举.

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较後清算.而公历年末,银行都会揽存迎合监管指标,这必然会导致周四(5日)清算时大额补缴准备金.

央行上周四时隔六个月後再次停发三个月期央票,而上周二发行的40亿元一年期央票对应收益率连续第六周持平於3.4875%.本周二(3日)适逢元旦小长假,央行未发行央票.

中债登银行间债市央票到期收益率曲线<0#CCBYBMK=>显示,三个月期央票收益率为3.4350%,而目前该期限央票的发行收益率是3.1618%.

央行公开市场央票发行状态一般为周二发行一年期央票,周四发行三个月期和三年期央票.不过从实际发行情况来看,三年期品种发行频率并不固定.(完)