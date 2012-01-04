〔中国能源〕中石油2011年天然气产量达755亿立方米,同比增约4%

路透北京1月4日电---中国石油天然气集团公司称,2011年共完成天然气产量755亿立方米,同比增长30亿立方米,增约4%.

周三刊登在中石油集团网站上的文章称,该集团把天然气作为战略性和成长性工程,油气当量中的天然气比例已从十年前的12.4%上升到目前的35.9%.

目前,中石油天然气年产量已占中国国内总量的近80%.长庆、塔里木和西南三个年产百亿立方米的大气区是该集团的天然气生产的主力军.

中石油集团的油气资产由旗下上市公司中国石油(0857.HK)(601857.SS)经营.预计中国石油2011年全年生产原油1.0753亿吨,较去年净增212万吨.[ID:nCN1292320]

中国去年底宣布在广东、广西开展天然气价格形成机制改革试点,试点是将现行以"成本加成"为主的定价方法,改为按"市场净回值"方法定价.总体上不会推高两地天然气价格.[ID:nCN1308010]

国家统计局数据显示,中国今年前三季度天然气产量较上年同期增加7.5%至760亿立方米.发改委数据亦显示,同期天然气进口飙升至225亿立方米,同比大增89%.(完)

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