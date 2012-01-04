〔中国债市动态〕利率债收益率小幅反弹,市场观望近期政策变动

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海1月4日电---中国银行间债市周三早盘利率品种收益率略有上行.元旦前部分机构集中买券,市场曾短暂现强势,但长假後交易热情未能延续,机构大多在等待政策面进一步指引.
交易员指出,市场普遍预期春节前将会下调一次存款准备金率,在政策兑现之前,市场整体仍会维持平衡态势.
"比较清淡一点,利率债收益率稍微往上走了2-3个(基)点,主要是国债,年前外资行做了一波,现在买盘有点跟不上,"北京一银行交易员说.
他指出,目前距春节假期只有两周多时间,如果没有政策继续放松的配合,债市重返强势的可能性不大.
在时隔近三年後,中国央行此前於2011年12月5日下调了存款准备金率0.5个百分点.中国今年农历春节假期为1月22日-28日.
上述交易员并称,信用债走势总体变动不大,低评级债依旧乏人问津,而高评级债的交易也并不活跃.
剩余期限约4.43年的国债110014券最新双边报价CN110014=CFXM为3.0290%/3.0150%,上日尾盘为3.0100%/2.9700%.(完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。