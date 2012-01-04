〔中国债市动态〕利率债收益率小幅反弹,市场观望近期政策变动

路透上海1月4日电---中国银行间债市周三早盘利率品种收益率略有上行.元旦前部分机构集中买券,市场曾短暂现强势,但长假後交易热情未能延续,机构大多在等待政策面进一步指引.

交易员指出,市场普遍预期春节前将会下调一次存款准备金率,在政策兑现之前,市场整体仍会维持平衡态势.

"比较清淡一点,利率债收益率稍微往上走了2-3个(基)点,主要是国债,年前外资行做了一波,现在买盘有点跟不上,"北京一银行交易员说.

他指出,目前距春节假期只有两周多时间,如果没有政策继续放松的配合,债市重返强势的可能性不大.

在时隔近三年後,中国央行此前於2011年12月5日下调了存款准备金率0.5个百分点.中国今年农历春节假期为1月22日-28日.

上述交易员并称,信用债走势总体变动不大,低评级债依旧乏人问津,而高评级债的交易也并不活跃.

剩余期限约4.43年的国债110014券最新双边报价CN110014=CFXM为3.0290%/3.0150%,上日尾盘为3.0100%/2.9700%.(完)