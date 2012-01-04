〔中国汇市〕人民币兑美元早盘窄幅整理,午後或继续挑战汇改新高

* 人民币兑美元早盘窄幅整理

* 中间价续创2005年汇改来新高

* 结汇需求或支撑人民币午後再次挑战6.2940

路透上海1月4日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周三早盘窄幅整理,并顽强守住了6.30一线.交易员称,人民币午後可能继续挑战6.2940汇改新高,因为机构或将节日期间客户的结汇盘集中对冲.

"前几天是节假日,这期间的结汇盘只能等到今天来处理,但这也只是根据经验."上海一外资行交易员称.

他并称,人民币兑美元预计今年仍将维持升值态势,但幅度将较过去几年放缓,因国内经济增速放缓,且欧债危机前景仍不稳定等多重因素影响.

人民币兑美元上周五收升0.4%,报6.2940元,为2005年汇改以来新高.北京时间上午11:42,人民币兑美元即期报6.2968元.人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.3001元,上日为6.3009元,续创汇改来新高.

中国新年假期是2011年12月31日-2012年1月3日.人民币兑美元2011年累计升幅为4.7%.

东京汇市欧元在周三亚洲时段守住隔夜涨幅,此前录得约两个月来最大单日升幅,因乐观经济数据提振投资者的风险胃纳,纷纷削减欧元空头仓位.[FRX/CN]

中国12月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI在连续两月下行後回升,重返50%的荣枯分水岭上方,受元旦和春节即将来临节日效应提前释放带动,数据远高於市场预期,显示中国经济增速回落的态势有所改变.[ID:nCN1314926]

本周焦点是周五将公布的美国就业数据,分析师预计12月就业岗位增加15万个,高於11月的增加12万个.

离岸市场上,北京时间11:42,香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3090/80元,上日尾盘报6.3135元.海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.3350/50,上日尾盘为6.3290元.

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)

--发稿 周晓峰; 审校 曾祥进

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