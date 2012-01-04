《中国2012年经济指标各方预测值一览》--1月4日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海1月4日电---以下为中国官方及部分权威机构对中国2012年重要经济指标同比增幅的预测值: 政府目标 预测值/预测者/预测时间 实际值 2012年 2012年 2011年11月/2010年全年 国内生产 *8.8%/中国银行/11年12月 9.1%/10.4% 总值(GDP) 8.5%-8.7%/前央行货币政策委员樊纲/12月 (9.1%为第三季度数据) 8.7%/国家信息中心首席经济学家范剑平/12月 8%以上/国研中心宏观部余斌/12月 不低於8.5%/央行货币政策委员李稻葵/12月 8.4%/中金公司/12月 8.9%/社科院/12月 8.8%/亚洲开发银行/12月 居民消费 *3.5%/中国银行/11年12月 4.2%/3.3% 价格指数(CPI) 4%以下/前央行货币政策委员樊纲/12月 低於4%/国研中心宏观部余斌/12月 3.5%/中金公司/12月 3%-3.5%/交通银行金融研究中心/12月 4.6%/社科院/12月 工业生产者出厂 2.7%/5.5% 价格指数(PPI) 广义货币 12.7%/19.7% 供应量(M2) (12.7%、19.7%分别为2011年11月末和2010年12月末数据) 新增人民币贷款 *8万亿元左右/中国银行/11年12月 5,622亿元/7.95万亿元 9-10万亿元/中金公司/12月 (5,622为11月数据) 贸易顺差/逆差 1,350亿美元/社科院/11年12月 1,384亿美元/1,831亿美元 (1,384为1-11月数据) 社会消费品 15.7%/社科院/11年12月 17.0%/18.4% 零售总额 (17.0%为1-11月数据) 固定资产投资 22.8%/社科院/11年12月 24.5%/24.5% (不含农户) (24.5%为1-11月数据) 注:1、*表示新增 2、以上数据均来自媒体的公开报导 3、机构全称: 央行--中国人民银行 统计局总经济师--统计局总经济师姚景源 国研中心--国务院发展研究中心 发改委研究院--发改委宏观经济研究院 中金公司--中国国际金融有限公司 经合组织--经济合作暨发展组织(OECD) IMF--国际货币基金会(完) --整理 曾菱; 审校 曲伟治
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。