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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 12:24 BJT

《中国2012年经济指标各方预测值一览》--1月4日

路透上海1月4日电---以下为中国官方及部分权威机构对中国2012年重要经济指标同比增幅的预测值:

             政府目标              预测值/预测者/预测时间                           实际值
              2012年                      2012年                              2011年11月/2010年全年

  国内生产                       *8.8%/中国银行/11年12月                            9.1%/10.4%
  总值(GDP)                       8.5%-8.7%/前央行货币政策委员樊纲/12月       (9.1%为第三季度数据)
                                  8.7%/国家信息中心首席经济学家范剑平/12月
                                  8%以上/国研中心宏观部余斌/12月               
                                  不低於8.5%/央行货币政策委员李稻葵/12月       
                                  8.4%/中金公司/12月
                                  8.9%/社科院/12月
                                  8.8%/亚洲开发银行/12月
                                         

  居民消费                       *3.5%/中国银行/11年12月                             4.2%/3.3%
  价格指数(CPI)                   4%以下/前央行货币政策委员樊纲/12月
                                  低於4%/国研中心宏观部余斌/12月                
                                  3.5%/中金公司/12月
                                  3%-3.5%/交通银行金融研究中心/12月   
                                  4.6%/社科院/12月

                                            
  工业生产者出厂                                                                    2.7%/5.5%
  价格指数(PPI)                                                              


  广义货币                                                                         12.7%/19.7%     
  供应量(M2)                                                       (12.7%、19.7%分别为2011年11月末和2010年12月末数据)   
                                                                                                                   

  新增人民币贷款                 *8万亿元左右/中国银行/11年12月                5,622亿元/7.95万亿元
                                  9-10万亿元/中金公司/12月                      (5,622为11月数据)

                                                                               
  贸易顺差/逆差                   1,350亿美元/社科院/11年12月                1,384亿美元/1,831亿美元
                                                                                (1,384为1-11月数据)
                                  
                                      

  社会消费品                      15.7%/社科院/11年12月                            17.0%/18.4%
  零售总额                                                                      (17.0%为1-11月数据)
                                 
        
                        
  固定资产投资                    22.8%/社科院/11年12月                            24.5%/24.5%  
  (不含农户)                                                                    (24.5%为1-11月数据) 
                                                                                                                                                                            
                                                      

  注:1、*表示新增
     2、以上数据均来自媒体的公开报导
     3、机构全称:
                      央行--中国人民银行
            统计局总经济师--统计局总经济师姚景源
                  国研中心--国务院发展研究中心
              发改委研究院--发改委宏观经济研究院
                  中金公司--中国国际金融有限公司
                  经合组织--经济合作暨发展组织(OECD)
                       IMF--国际货币基金会(完)

  --整理 曾菱; 审校 曲伟治

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