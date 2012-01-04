《中国2011年经济指标各方预测值一览》--1月4日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海1月4日电---以下为中国官方及部分权威机构对中国2011年重要经济指标同比增幅的预测值: 政府目标 预测值/预测者/预测时间 实际值 2011年 2011年 2011年11月/2010年全年 国内生产 8% 9.2%/社科院/11年12月 9.1%/10.4% 总值(GDP) 超过9%/商务部长陈德铭/11月 (9.1%为第三季度数据) 9.3%/经济合作暨发展组织(OECD)/11月 9.2%/工业和信息化部/11月 约9.4%/发改委宏观经济研究院/11月 9.2%/央行货币政策委员李稻葵/11月 9.2%/美银美林新兴亚洲经济部主管TJ Bond/11月 9.1%/高华证券/10月 9.1%/巴克莱资本/10月 9%/摩根大通/10月 9%左右/汇丰银行中国区首席经济学家/10月 9.2%/清华大学中国与世界经济研究中心/10月 9.4%/国家信息中心预测部副主任祝宝良/10月 9.5%/IMF/9月 9.3%/亚洲开发银行/9月 9%/瑞银/8月 8.9%/德意志银行/8月 9.7%-9.9%/安信证券/8月 9.4%/野村证券/8月 9.5%/交通银行金融研究中心/7月 9.5%/星展银行/7月 9.5%左右/发改委专家陈东琪/7月 9.3%/ING/7月 9.63%/人民大学/7月 9.3%左右/国家信息中心/6月 9.5%/农业银行战略规划部/6月 9.2%/中金首席经济学家彭文生/6月 8.7%/瑞士信贷/6月 9.2%/花旗银行/6月 9%/摩根士丹利/6月 9.4%/高盛/5月 9%左右/国研中心宏观研究部部长余斌/5月 9.3%/世界银行/4月 9.8%/法国兴业银行/4月 9.6%/IMF/11年4月 9%/恒生银行/4月 9%以上/中国银行/3月 居民消费 4% 5.5%/社科院/11年12月 4.2%/3.3% 价格指数(CPI) 5.4%左右/交通银行金融研究中心报告/12月 5.5%左右/商务部长陈德铭/11月 5.5%/国家信息中心首席经济师范剑平/11月 约5.5%/发改委宏观经济研究院/11月 5.5%/央行货币政策委员会委员李稻葵/10月 5.5%/清华大学中国与世界经济研究中心/10月 5.5%/IMF/9月 5.3%/亚洲开发银行/9月 5.6%/野村证券/9月 5.2%/巴克莱/9月 5%或略高/里昂证券/7月 超过5%/花旗/7月 4.7%/人民大学/7月 5%/瑞银证券/6月 4.8%/农业银行战略规划部/6月 4.9%左右/国家信息中心/6月 4.8%/中金首席经济学家彭文生/6月 5.6%/瑞士信贷行亚洲区首席经济分析师陶冬/6月 4.5%/摩根士丹利/6月 5.0%/德意志银行/6月 4.5%左右/央行研究生部书记焦瑾璞/5月 4.7%/高盛/5月 5.0%/世界银行/4月 5.5%/法国兴业银行/4月 4.5%/星展银行/4月 4.6%左右/亚洲开发银行/4月 4.5%/申银万国/4月 4.5%/《国际经济评论》/3月 4%左右/发改委社会发展研究所所长杨宜勇/1月 工业生产者出厂 2.7%/5.5% 价格指数(PPI) 广义货币 16%左右 12.7%/19.7% 供应量(M2) (12.7%、19.7%分别为2011年11月末和2010年12月末数据) 新增人民币贷款 6.5-7万亿元/美银美林/10年11月 5,622亿元/7.95万亿元 (5,622为11月数据) 贸易顺差/逆差 1,610亿美元/社科院/11年12月 1,384亿美元/1,831亿美元 1,500亿美元左右/商务部报告/11月 (1,384为1-11月数据) 1,500-1,600亿美元/央行货币政策委员李稻葵/11月 约1,500亿美元/国家信息中心祝宝良/10月 约1,570亿美元/国家信息中心/7月 约1,600亿美元/农业银行/7月 1,400-1,500亿美元左右/瑞银/6月 1,200亿美元左右/交通银行/4月 1,500亿美元/巴克莱资本/3月 1.566亿美元/国家信息中心王远鸿/2月 社会消费品 16.7%/社科院/11年12月 17.0%/18.4% 零售总额 17%左右/国家信息中心祝宝良/10月 (17.0%为1-11月数据)
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。