《中国2011年经济指标各方预测值一览》--1月4日

路透上海1月4日电---以下为中国官方及部分权威机构对中国2011年重要经济指标同比增幅的预测值: 政府目标 预测值/预测者/预测时间 实际值 2011年 2011年 2011年11月/2010年全年 国内生产 8% 9.2%/社科院/11年12月 9.1%/10.4% 总值(GDP) 超过9%/商务部长陈德铭/11月 (9.1%为第三季度数据) 9.3%/经济合作暨发展组织(OECD)/11月 9.2%/工业和信息化部/11月 约9.4%/发改委宏观经济研究院/11月 9.2%/央行货币政策委员李稻葵/11月 9.2%/美银美林新兴亚洲经济部主管TJ Bond/11月 9.1%/高华证券/10月 9.1%/巴克莱资本/10月 9%/摩根大通/10月 9%左右/汇丰银行中国区首席经济学家/10月 9.2%/清华大学中国与世界经济研究中心/10月 9.4%/国家信息中心预测部副主任祝宝良/10月 9.5%/IMF/9月 9.3%/亚洲开发银行/9月 9%/瑞银/8月 8.9%/德意志银行/8月 9.7%-9.9%/安信证券/8月 9.4%/野村证券/8月 9.5%/交通银行金融研究中心/7月 9.5%/星展银行/7月 9.5%左右/发改委专家陈东琪/7月 9.3%/ING/7月 9.63%/人民大学/7月 9.3%左右/国家信息中心/6月 9.5%/农业银行战略规划部/6月 9.2%/中金首席经济学家彭文生/6月 8.7%/瑞士信贷/6月 9.2%/花旗银行/6月 9%/摩根士丹利/6月 9.4%/高盛/5月 9%左右/国研中心宏观研究部部长余斌/5月 9.3%/世界银行/4月 9.8%/法国兴业银行/4月 9.6%/IMF/11年4月 9%/恒生银行/4月 9%以上/中国银行/3月 居民消费 4% 5.5%/社科院/11年12月 4.2%/3.3% 价格指数(CPI) 5.4%左右/交通银行金融研究中心报告/12月 5.5%左右/商务部长陈德铭/11月 5.5%/国家信息中心首席经济师范剑平/11月 约5.5%/发改委宏观经济研究院/11月 5.5%/央行货币政策委员会委员李稻葵/10月 5.5%/清华大学中国与世界经济研究中心/10月 5.5%/IMF/9月 5.3%/亚洲开发银行/9月 5.6%/野村证券/9月 5.2%/巴克莱/9月 5%或略高/里昂证券/7月 超过5%/花旗/7月 4.7%/人民大学/7月 5%/瑞银证券/6月 4.8%/农业银行战略规划部/6月 4.9%左右/国家信息中心/6月 4.8%/中金首席经济学家彭文生/6月 5.6%/瑞士信贷行亚洲区首席经济分析师陶冬/6月 4.5%/摩根士丹利/6月 5.0%/德意志银行/6月 4.5%左右/央行研究生部书记焦瑾璞/5月 4.7%/高盛/5月 5.0%/世界银行/4月 5.5%/法国兴业银行/4月 4.5%/星展银行/4月 4.6%左右/亚洲开发银行/4月 4.5%/申银万国/4月 4.5%/《国际经济评论》/3月 4%左右/发改委社会发展研究所所长杨宜勇/1月 工业生产者出厂 2.7%/5.5% 价格指数(PPI) 广义货币 16%左右 12.7%/19.7% 供应量(M2) (12.7%、19.7%分别为2011年11月末和2010年12月末数据) 新增人民币贷款 6.5-7万亿元/美银美林/10年11月 5,622亿元/7.95万亿元 (5,622为11月数据) 贸易顺差/逆差 1,610亿美元/社科院/11年12月 1,384亿美元/1,831亿美元 1,500亿美元左右/商务部报告/11月 (1,384为1-11月数据) 1,500-1,600亿美元/央行货币政策委员李稻葵/11月 约1,500亿美元/国家信息中心祝宝良/10月 约1,570亿美元/国家信息中心/7月 约1,600亿美元/农业银行/7月 1,400-1,500亿美元左右/瑞银/6月 1,200亿美元左右/交通银行/4月 1,500亿美元/巴克莱资本/3月 1.566亿美元/国家信息中心王远鸿/2月 社会消费品 16.7%/社科院/11年12月 17.0%/18.4% 零售总额 17%左右/国家信息中心祝宝良/10月 (17.0%为1-11月数据)