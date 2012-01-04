修正:〔全球金市〕现货金上涨後回落,但伊朗紧张形势带来支撑

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(更正:修改内文第一段措辞以明确语义)
* 亚洲实货市场表现平淡,下周供应将改善
* 现货金目标价为1,629美元--技术分析师
* 关注将於1500GMT公布的美国11月工厂订单数据
路透新加坡1月4日电---现货金周三下跌0.5%,回吐上个交易日因欧美经济数据令人鼓舞而录得的强劲涨幅,不过金价跌势可能因伊朗疑虑增强而受限.
金价开年收复上周全部失地,并创下10月25日以来的最大单日涨幅.分析师称,金价可能受益於自身的避险魅力,尽管人们担忧欧元区债务危机.
"黄金可能无法躲避金融动荡的冲击,但其看来确实具有对冲现实世界中地缘政治风险的作用,"澳新银行资深大宗商品策略师Nick Trevethan称.
0328GMT,现货金XAU=下滑近0.5%至每盎司1,594.59美元;上日上涨2.4%.
美国期金GCcv1跌0.2%至1,596.60美元.
路透市场分析师王涛表示,技术分析显示现货金今日可望升至1,629美元.
"实货供应下周料改善."新加坡一交易员并称,中国农历年前亚洲买家将会设法买入金条以满足需求.
交易员称,新加坡金条较现货升水报价在每盎司1.30至2美元的区间.
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1594.59 -7.60 -0.47 1.97
现货银 29.23 -0.40 -1.35 5.56
现货铂金 1416.24 -8.51 -0.60 1.67
现货钯金 654.50 -4.91 -0.74 0.69
TOCOM期金 3933.00 49.00 +1.26 1.26 31194
TOCOM铂金期货 3521.00 53.00 +1.53 1.53 10647
TOCOM期银 71.30 3.90 +5.79 5.79 961
TOCOM钯金期货 1620.00 50.00 +3.18 3.18 200
COMEX期金 1596.60 -3.90 -0.24 1.90 8602
COMEX期银 29.22 -0.35 -1.19 4.66 1379
汇率
欧元/美元 1.3029
美元/日圆 76.66
附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)
--编译 许娜/张若琪;审校 徐文焰/石冠兰/王丽鑫
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
LME金属报导......[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。