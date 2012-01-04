修正:〔全球金市〕现货金上涨後回落,但伊朗紧张形势带来支撑

(更正:修改内文第一段措辞以明确语义)

* 亚洲实货市场表现平淡,下周供应将改善

* 现货金目标价为1,629美元--技术分析师

* 关注将於1500GMT公布的美国11月工厂订单数据

路透新加坡1月4日电---现货金周三下跌0.5%,回吐上个交易日因欧美经济数据令人鼓舞而录得的强劲涨幅,不过金价跌势可能因伊朗疑虑增强而受限.

金价开年收复上周全部失地,并创下10月25日以来的最大单日涨幅.分析师称,金价可能受益於自身的避险魅力,尽管人们担忧欧元区债务危机.

"黄金可能无法躲避金融动荡的冲击,但其看来确实具有对冲现实世界中地缘政治风险的作用,"澳新银行资深大宗商品策略师Nick Trevethan称.

0328GMT,现货金XAU=下滑近0.5%至每盎司1,594.59美元;上日上涨2.4%.

美国期金GCcv1跌0.2%至1,596.60美元.

路透市场分析师王涛表示,技术分析显示现货金今日可望升至1,629美元.

"实货供应下周料改善."新加坡一交易员并称,中国农历年前亚洲买家将会设法买入金条以满足需求.

交易员称,新加坡金条较现货升水报价在每盎司1.30至2美元的区间.

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1594.59 -7.60 -0.47 1.97

现货银 29.23 -0.40 -1.35 5.56

现货铂金 1416.24 -8.51 -0.60 1.67

现货钯金 654.50 -4.91 -0.74 0.69

TOCOM期金 3933.00 49.00 +1.26 1.26 31194

TOCOM铂金期货 3521.00 53.00 +1.53 1.53 10647

TOCOM期银 71.30 3.90 +5.79 5.79 961

TOCOM钯金期货 1620.00 50.00 +3.18 3.18 200

COMEX期金 1596.60 -3.90 -0.24 1.90 8602

COMEX期银 29.22 -0.35 -1.19 4.66 1379

汇率

欧元/美元 1.3029

美元/日圆 76.66

附注: 现货月报价为美元/盎司;TOCOM期约报价为日圆/克.(完)

--编译 许娜/张若琪;审校 徐文焰/石冠兰/王丽鑫

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=