〔中国金融〕2010年地方政府债务仍有2,716亿元问题资金未整改到位(更新版)

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* 地方政府性债务五类违规问题共涉资金约5,308亿元

* 仍有约2,716亿元未整改到位

* 政府将全面部署处理和规范地方债务问题

路透北京1月4日电---中国审计署数据显示,2010年地方政府性债务审计查出五类违规问题,涉及资金累计约5,308亿元人民币,其中仍有约2,716亿元未整改到位.

中国政府网刊登审计署公告并称,国务院正在研究制订加强地方政府性债务管理、切实防范化解财政金融风险的意见,拟对妥善处理地方政府存量债务、继续规范地方政府融资平台公司、建立规范的地方政府举债融资机制等工作做出全面部署.

公告称,五类违规问题涉及资金包括违规为464.75亿元债务提供担保问题,融资平台公司违规抵押或质押取得债务资金731.53亿元问题,1,319.80亿元债务资金未及时安排使用问题.

此外还包括351亿元债务资金被投向资本市场、房地产和"两高一剩"(高能耗、高污染、产能过剩)项目问题,和融资平台公司虚假出资、注册资本未到位等2,441.5亿元问题.

审计署整改结果显示,上述五类违规资金中共有2,592亿元已整改到位.

公告并对中央转移支付资金、国税征管、重大投资项目、重大民生资金和项目等审计中查出问题和整改情况进行通报.

2011年年中时,审计署曾公布,截至2010年底,除54个县级政府没有政府性债务外,全国省、市、县三级地方政府性债务余额共计107,174.91亿元,约占当年GDP(国内生产总值)的四分之一,相较中国财力偿还风险尚不足惧.[ID:nCN1122920](完)

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