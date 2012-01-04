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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 12:51 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元守住大部分升幅,归因于风险偏好回归

"涨势非常明显,"Arab Bank Australia的交易员David Scutt表示.

"今天有少量获利了结...过去三周澳元上涨0.04美元,很可能会出现一些修正,"Scutt表示.他预计至多跌至1.0200美元.

澳元的支撑位料在1.0285附近,重要阻力位在200日移动均线切入位1.0416.自10月31日以来,澳元一直未突破200日移动均线.

新西兰元兑美元NZD=D4停留在0.7886美元处,盘中一度升至11月14日以来的高点0.7908.(完)

--编译 王洋/李春喜;审校 艾茂林/张荻

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