中国乳品企业因成本上涨提价--报载

路透香港1月4日电---中国各大乳制品生产企业称，因原材料成本上涨，已提高部分产品价格。而该行业近期丑闻不断，消费者信心有待重建。

《南方都市报》周三报导称，蒙牛(2319.HK)、三元(600429.SS)和伊利(600887.SS)等乳品企业纷纷涨价。

据该报称，三元已证实上述消息，因原料和包装成本上涨，其部分产品将涨价1%-2%。此外伊利和蒙牛也已涨价。