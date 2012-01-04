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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 14:14 BJT

中国乳品企业因成本上涨提价--报载

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港1月4日电---中国各大乳制品生产企业称，因原材料成本上涨，已提高部分产品价格。而该行业近期丑闻不断，消费者信心有待重建。

《南方都市报》周三报导称，蒙牛(2319.HK)、三元(600429.SS)和伊利(600887.SS)等乳品企业纷纷涨价。

据该报称，三元已证实上述消息，因原料和包装成本上涨，其部分产品将涨价1%-2%。此外伊利和蒙牛也已涨价。

记者暂未联系到伊利和蒙牛负责人置评。

蒙牛股价周三早盘涨逾4%。蒙牛几周前称，公司已销毁了国家质检总局检测出含致癌物黄曲霉毒素M1的奶制品。

蒙牛“毒奶”丑闻曝光後，股价跌幅近四分之一。（完）

--编译：黎黎;发稿：王燕焜

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