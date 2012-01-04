中国乳品企业因成本上涨提价--报载

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港1月4日电---中国各大乳制品生产企业称，因原材料成本上涨，已提高部分产品价格。而该行业近期丑闻不断，消费者信心有待重建。
《南方都市报》周三报导称，蒙牛(2319.HK)、三元(600429.SS)和伊利(600887.SS)等乳品企业纷纷涨价。
据该报称，三元已证实上述消息，因原料和包装成本上涨，其部分产品将涨价1%-2%。此外伊利和蒙牛也已涨价。
记者暂未联系到伊利和蒙牛负责人置评。
蒙牛股价周三早盘涨逾4%。蒙牛几周前称，公司已销毁了国家质检总局检测出含致癌物黄曲霉毒素M1的奶制品。
蒙牛“毒奶”丑闻曝光後，股价跌幅近四分之一。（完）
--编译：黎黎;发稿：王燕焜
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。