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市场报道 | 2012年 1月 4日 星期三 13:19 BJT

《外汇动态》欧元/美元隐含波动率下滑,因现汇市场持稳

0503GMT---一个月期欧元/美元价平期权隐含波动率EUR1MO=目前位於12.80%左右,从周一和周二都触及到的两周高位13.81%下滑,而且达低於9月底时所及的18.35%,当时市场充满关於欧债危机的忧虑.

欧元/美元波动率持稳,因现汇市场的涨势似乎失去动能.美国公布好於预期的制造业数据後,欧元/美元现汇EUR=周二一度高见1.3077美元.

--编译 杜明霞;审校 龚芳

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