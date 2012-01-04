〔美国经济〕小型企业12月就业岗位增加5.5万个,就业市场正在好转

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透华盛顿1月4日电---美国小型企业12月就业岗位增加55,000个,员工工时亦增加,进一步表明就业市场在好转.
另外,美国财务软件公司Intuit周三表示,小型企业雇员上月薪资亦上升.
11月就业岗位上修为增加70,000个,前值为增加55,000个.
就业市场显示出好转迹象,11月失业率降至两年半低点8.6%.另外,初请失业金人数盘旋在三年半低位附近.
Intuit对11月小企业就业数据的修正表明,周五美国公布12月非农就业数据时,11月非农就业人数增幅可能较前值12万人上修.
路透调查显示,12月非农就业人口料增加15万人,失业率料小升至8.7%.
Intuit的调查是基於对使用Intuit在线财务系统的约7.2万企业雇主的反馈,这些企业的雇员人数都不足20人.调查所涵盖期间为11月24日至12月23日.
小企业平均每周工作时间增加0.4%至25.4小时,平均月薪亦增加0.4%,至2,706美元. (完)
--编译 李爽; 审校 王兴亚
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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