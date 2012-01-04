〔美国经济〕小型企业12月就业岗位增加5.5万个,就业市场正在好转

路透华盛顿1月4日电---美国小型企业12月就业岗位增加55,000个,员工工时亦增加,进一步表明就业市场在好转.

另外,美国财务软件公司Intuit周三表示,小型企业雇员上月薪资亦上升.

11月就业岗位上修为增加70,000个,前值为增加55,000个.

就业市场显示出好转迹象,11月失业率降至两年半低点8.6%.另外,初请失业金人数盘旋在三年半低位附近.

Intuit对11月小企业就业数据的修正表明,周五美国公布12月非农就业数据时,11月非农就业人数增幅可能较前值12万人上修.

路透调查显示,12月非农就业人口料增加15万人,失业率料小升至8.7%.

Intuit的调查是基於对使用Intuit在线财务系统的约7.2万企业雇主的反馈,这些企业的雇员人数都不足20人.调查所涵盖期间为11月24日至12月23日.

小企业平均每周工作时间增加0.4%至25.4小时,平均月薪亦增加0.4%,至2,706美元. (完)