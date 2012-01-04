〔路透基点〕理文造纸35亿港元等额四年期贷款案参与银团确定--RLPC

路透香港1月4日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士的话报导,为理文造纸有限公司提供35亿港元等额四年期定期贷款的银团已经确定.

恒生银行、瑞穗实业银行、汇丰银行及渣打银行担任该联贷案的受托主办行和额度分配行,承贷金额分别在7,300万美元、4.50亿港元、4亿港元和3.80亿港元.本期贷款分为19.9亿港元和1.95亿美元两部分.

16家参贷行中,三菱东京日联银行以受托主办行身份加入,南洋商业银行和中国信托商业银行担任主办行.贷款金额分别在3,846万美元、2亿港元和1,925万美元等额.

其他13家参贷银行包括:KBC Bank(1.20亿港元)、富邦金控(1亿港元)、元大商业银行(1亿港元)、彰化银行(1,100万美元)、第一商业银行(1,100万美元)、台湾土地银行(1100万美元)、台新银行(1,100万美元)、中国建设银行(亚洲)(8,000万港币)、合作金库银行(8,000万港币)、玉山银行(1,000万美元)、台湾企银(1,000万美元)、永丰银行(600万美元)和华南金控(500万美元).

此次贷款最高综合收益为305基点,利率较香港银行同业拆息利率(Hibor)或伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码255基点.贷款最初规模为25亿港元.

理文造纸的这宗分期偿还贷款有两年宽限期,平均年限为三年.

贷款签约日期定为12月21日.(完)