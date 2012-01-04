〔路透基点〕理文造纸35亿港元等额四年期贷款案参与银团确定--RLPC

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港1月4日电---汤森路透旗下基点援引银行消息人士的话报导,为理文造纸有限公司提供35亿港元等额四年期定期贷款的银团已经确定.
恒生银行、瑞穗实业银行、汇丰银行及渣打银行担任该联贷案的受托主办行和额度分配行,承贷金额分别在7,300万美元、4.50亿港元、4亿港元和3.80亿港元.本期贷款分为19.9亿港元和1.95亿美元两部分.
16家参贷行中,三菱东京日联银行以受托主办行身份加入,南洋商业银行和中国信托商业银行担任主办行.贷款金额分别在3,846万美元、2亿港元和1,925万美元等额.
其他13家参贷银行包括:KBC Bank(1.20亿港元)、富邦金控(1亿港元)、元大商业银行(1亿港元)、彰化银行(1,100万美元)、第一商业银行(1,100万美元)、台湾土地银行(1100万美元)、台新银行(1,100万美元)、中国建设银行(亚洲)(8,000万港币)、合作金库银行(8,000万港币)、玉山银行(1,000万美元)、台湾企银(1,000万美元)、永丰银行(600万美元)和华南金控(500万美元).
此次贷款最高综合收益为305基点,利率较香港银行同业拆息利率(Hibor)或伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码255基点.贷款最初规模为25亿港元.
理文造纸的这宗分期偿还贷款有两年宽限期,平均年限为三年.
贷款签约日期定为12月21日.(完)
--编译 洪曦;审校 李爽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。