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亚洲 | 2012年 1月 4日 星期三 13:40 BJT

〔澳洲股市〕收涨2.1%,受必和必拓与力拓等矿业股上涨提振

路透墨尔本1月4日电---澳洲股市周三收涨2.1%,矿业巨头必和必拓(BHP.AX)录得五周来最大单日涨幅,提振大盘.之前中国和美国公布了乐观的经济数据,激励市场人气.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收高86.6点至4,187.8点,周二收涨1.1%.(完)

--编译 李春喜;审校 王丽鑫

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