中国从俄罗斯及越南购买石油,填补伊朗供应缺口

(本文由路透中文网编译提供)

路透新加坡1月3日电---贸易商称，中国国际石油化工联合有限责任公司（简称：联合石化；Unipec）以创纪录的价格升水，购买一批2月份俄罗斯船货，并且在至少一年时间内首次从越南购买原油。中国正努力填补伊朗石油供应减少的缺口。

行业消息人士告诉路透，因尚未与伊朗就2012年的支付条款达成一致，中国已经将1月从伊朗进口原油的数量削减一半有余。最新的购买交易表明，两国的支付条款纠纷可能波及2月船货的谈判。

伊朗可能面临西方国家更严厉的制裁，这不仅会伤害该国对欧亚的石油出口，同时也为中国在合约谈判时提供压价机会。中国是伊朗原油的最大买方。

中国似乎准备以短途的替代原油供应来向伊朗施压。中石化(0386.HK)(600028.SS)旗下贸易公司联合石化，已经以比其他炼油商出价高近1美元的价格，从俄罗斯原油生产商Rosneft购买了ESPO原油。

交易商周二称，联合石化在Rosneft的招标中购买了两船ESPO原油，每船货运量为73万桶，船期是2月13-16日。

他们指出，Rosneft所售其中的一船原油对迪拜报价升水为每桶6.85-6.88美元，为两年前开始出口以来该等级原油的最高升水。

联合石化还在越南石油公司PetroVietnam旗下贸易公司PV Oil的招标中，以接近历史记录的升水买入越南原油。

交易商称，联合石化买入40万桶2月装船的越南Bunga Kekwa原油，较布伦特原油的升水约为每桶7.50美元，仅较去年8月其开始按布伦特原油定价以来该等级原油的最高升水低几美分。（完）