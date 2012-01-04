中国从俄罗斯及越南购买石油,填补伊朗供应缺口

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透新加坡1月3日电---贸易商称，中国国际石油化工联合有限责任公司（简称：联合石化；Unipec）以创纪录的价格升水，购买一批2月份俄罗斯船货，并且在至少一年时间内首次从越南购买原油。中国正努力填补伊朗石油供应减少的缺口。
行业消息人士告诉路透，因尚未与伊朗就2012年的支付条款达成一致，中国已经将1月从伊朗进口原油的数量削减一半有余。最新的购买交易表明，两国的支付条款纠纷可能波及2月船货的谈判。
伊朗可能面临西方国家更严厉的制裁，这不仅会伤害该国对欧亚的石油出口，同时也为中国在合约谈判时提供压价机会。中国是伊朗原油的最大买方。
中国似乎准备以短途的替代原油供应来向伊朗施压。中石化(0386.HK)(600028.SS)旗下贸易公司联合石化，已经以比其他炼油商出价高近1美元的价格，从俄罗斯原油生产商Rosneft购买了ESPO原油。
交易商周二称，联合石化在Rosneft的招标中购买了两船ESPO原油，每船货运量为73万桶，船期是2月13-16日。
他们指出，Rosneft所售其中的一船原油对迪拜报价升水为每桶6.85-6.88美元，为两年前开始出口以来该等级原油的最高升水。
联合石化还在越南石油公司PetroVietnam旗下贸易公司PV Oil的招标中，以接近历史记录的升水买入越南原油。
交易商称，联合石化买入40万桶2月装船的越南Bunga Kekwa原油，较布伦特原油的升水约为每桶7.50美元，仅较去年8月其开始按布伦特原油定价以来该等级原油的最高升水低几美分。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。