《交易视点》中国债市机会仍大於风险,关注7-20年的金融债--中信

路透上海1月5日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新利率市场周报认为，目前的债市仍然机会大於风险。品种上，由於金融债中长端收益率较为陡峭，仍建议投资者重点关注7~20年期的金融债。

**PMI指数小幅反弹**

尽管PMI指数在去年12月份有小幅回升，然而从绝对水平看，PMI指数都仍处於历史相对较低的水平。

我们预计12月的工业增加值环比折年率在13%左右，而工业增加值同比在12.2%附近。12月新订单指数的回升主要受新出口订单指数的回升所带动，而国内订单的回升并不显着；由於欧美经济增长继续面临下行风险，新出口订单指数难以回升到高位。

另外，企业库存仍然处於高位，在去库存压力下，如果终端需求未显着复苏，生产量很难出现持续的反弹。因此，後续PMI指数仍有可能继续下跌。

受季节性影响农产品价格已经连续五周上涨，预计去年12月份CPI食品环比在1.2%左右，高於前年12月的0.9%。由於季节性因素，12月份非食品价格环比一般都低於11月，因此我们大致判断12月份的非食品环比在0附近。基於以上估算，我们预计去年12月的CPI环比涨幅为0.3%或0.4%，同比在4.1%左右。

**关注人民币升值预期变动**

危机思维下的资本回流以及国内经济增长放缓导致的人民币升值预期减弱是近期资本大规模流出的主要原因。然而在贸易收支仍然顺差的情况下，人民币仍有升值空间。

央行在近期持续下调中间价保持人民币小幅升值的态势也表明升值的趋势仍将延续，通过汇率升值改善外部失衡的政策取向也并未改变。

因此，尽管短期内资本仍将继续流出，但我们需要关注人民币升值预期的变动以及因此而引起的资本流向变化。

**市场研判**

尽管货币政策会保持连续性和稳定性，把握好调控的力度和力度，不会一步到位式的快速放松，但放松的大趋势仍然未变。

央行也将继续下调准备金为信贷的扩张提供流动性基础。从风险的角度看，即使发达经济体的经济增长下滑程度低於市场预期，经济增长也不会出现显着反弹，因此外需也很难出现超预期的增长。

此外，除非货币信贷大规模放松，内需的增长也不会如10年下半年一样的快速反弹。目前的债市仍然机会大於风险。品种上，由於金融债中长端收益率较为陡峭，我们仍建议投资者重点关注7-20年期的金融债。(完)

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