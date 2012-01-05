《交易视点》中国债市中高级短融有价值,关注交易所质押回购新规--中信

路透上海1月5日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新信用产品策略报告认为,当前一年AAA短融5%的收益率仍具有安全边际,中高级短融存在配置价值;关注上海证券交易所发布的《债券质押式回购交易风险控制指引》,或将给债市带来深远影响.

**中高级短融存在配置价值**

年末时点因素和央行对政策放松的谨慎是上周资金面明显趋紧的主要原因，但我们认为这并非常态且不符合央行政策基调，当前1年AAA短融5%的收益率仍具有安全边际，中高级短融存在配置价值。

中票仍需关注未来经济增长和货币政策变化。虽然CPI进入下行通道，但绝对水平仍在4%左右，且12月PMI反弹明显，使得央行政策放松更为谨慎，市场可能存在一定程度的过度预期，这可能导致市场出现一定震荡。

但市场依然具有支撑，第一，政策持续微调，则经济增速放缓的时间将明显拉长，通胀下行的幅度也将更大；第二，外汇占款明显下降及基础货币投放的需要，准备金率下调可能性较高。虽然收益率难以重现10月份的跳跃式下降，但是震荡下行的慢牛行情仍然是可以期待的。

**关注交易所质押式回购交易新规的影响**

2011年12月30日，上海证券交易所发布了《债券质押式回购交易风险控制指引》，其最核心的内容就是严格限制未直接拥有或租借交易单元的投资者进行融资回购交易的放大倍数不得超过5倍，且最晚需於2012年6月30日达标.

《指引》严格限制杠杆倍数可能导致部分投资者转向低评级债。

(1)《指引》增加了非现金类的资产作为保证金的规定，在一定程度上抵消了杠杆倍数限制对市场的冲击。

(2)防范市场风险的重点在於低评级债券的风险，尤其是应该控制其过高的折算率，而不应该一刀切限制所有券种杠杆倍数。

(3)对国债及高等级债而言，可以用杠杆倍数来弥补收益率较低的不足，使得其融资回购收益并不差于低等级债，但《指引》严格限制所有券种杠杆倍数後，国债及高等级债的杠杆倍数优势丧失，同样5倍杠杆情况下，低等级债的融资回购收益肯定要好於国债及高等级债，部分投资者可能转向低评级债券转移，以保持其预期收益率的最大化。

**新规对市场的影响**

(1)个人及一般法人的存量投资者存在明显的降杠杆需求，无论是补现金或卖债券都会导致预期收益率下降，进而可能最终导致卖债券的降杠杆行为，对市场可能造成冲击。

(2)通过对高折算率券种成交量及此类投资者的风险偏好分析看，分离债和企业债可能是其主要投资券种，其持有的分离债和企业债规模粗略估计在100亿左右，如杠杆降低一半则需卖出债券50亿左右，对於高等级债影响较小，对低评级债而言存在一定压力。

(3)考虑到存量客户存在6个月的宽限期，这将大大缓解低评级债券的压力，市场很难出现7-9月份的暴跌，但降杠杆的压力依然在较长时间内制约低评级债的表现。

(4)《指引》实施可能将导致交易所投资者结构单一的特征更为明显。(完)

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