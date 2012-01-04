《中国基金发行日程表》--1月4日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 *富兰克林国海 国海富兰克林 农业银行 中国银行、中信建投等 1/4-2/20 (募集规模上限为5亿美元等值的人民币) 亚洲机会股票基金(QDII) *光大保德信行业 光大保德信 农业银行 工商银行、招商证券等 1/4-2/10 轮动股票基金 上投摩根健康 上投摩根 中国银行 招商银行、招商证券等 2011/12/19-1/20 品质生活股票基金 招商优势企业 招商基金 中国银行 招商银行、申银万国等 2011/12/14-1/20 灵活配置混合基金 睿智中证500 工银瑞信 中国银行 中国银行、光大证券等 2011/12/26-1/18 指数分级基金 信诚沪深300 信诚基金 建设银行 安信证券、渤海证券等 2011/12/21-1/18 指数分级基金 长城久兆中小板 长城基金 建设银行 农业银行、中信建投等 2011/12/19-1/17 300指数分级基金 注: 1."*"表新增或更新. 2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内 基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降. 3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、 大成、工银瑞信、银华.(完) --整理 冉莹; 审校 丁淑琴