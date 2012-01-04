〔中国债市〕2011年短融及中票等共发行1.75万亿元,工行承销蝉联榜首

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海1月4日电---据路透统计,中国2011年短期融资券(含超短融SCP)及中期票据(含集合票据)发行规模达17,458亿元人民币,同比增近五成,其中工商银行(601398.SS)(1398.HK)以2,383.4亿元蝉联承销额榜首.
统计并显示,建设银行(601939.SS)(0939.HK)去年共担任146期短融及中票等的主承销商,承销期数夺头名.
此外,建设银行和中国银行(601988.SS)(3988.HK)分别以2,273.5亿元和1,936.3亿元位列去年承销额的第二、三位.
排名承销额4-10位的分别是农业银行(601288.SS)(1288.HK)、光大银行(601818.SS)、国家开发银行[CHDB.UL]、招商银行(3968.HK)(600036.SS)、兴业银行(601166.SS)、交通银行(601328.SS)(3328.HK)和中信银行(601998.SS)(0998.HK).
据路透统计,中国2010年短期融资券(含超短融)及中期票据(含集合票据)发行规模达11,862.92亿元,其中工商银行以1,950亿元居承销额首位.[ID:nCN1521133]
分品种统计,2011年短融和超短融发行量为10,122.3亿元,建设银行、工商银行和中国银行分列承销额前三位;中票发行量为7,269.7亿元,工商银行、中国银行和农业银行占据承销金额榜前三.
目前在中国,信用债泛指由企业发行的债券,除了需要考虑基准利率外,发行人主体的信用情况亦是主要因素之一.目前主要包括短期融资券、中期票据、超短期融资券(SCP)、集合票据、公司债及企业债,区别在於审核主管部门不同.
其中企业债发行由国家发改委审核;公司债由证监会审核,且现阶段仅限於上市公司发行;而期限一年以下的短融和超短期融资券,或更长期限的中期票据等,则由央行主导.
注:联合主承销商的各自承销金额,按当期发行量除以主承销商家数平均计算.(完)
**浏览汤森路透中国债券承销排行榜,可点选<CN/LEAGC>
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--整理 边竞/曲伟治; 审校 张喜良
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。