〔企业并购〕去年亚太区总额同比降11.5%,能源电力最活跃--汤森路透

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京1月4日电---新闻和金融数据提供商--汤森路透集团(TRI.TO)(TRI.N)最新报告显示,去年,亚太地区(不含日本)并购总金额达4,202亿美元,较2010年的4,746亿美元下降11.5%.
报告称,分行业看,亚洲地区并购金额最高的目标行业是能源与电力行业,701项交易涉及资金共800亿美元.紧跟其後是材料行业,并购金额达到713亿美元.工业行业居於第三位,并购金额是583亿美元.
根据汤森路透/Freeman咨询,去年全年亚洲地区的估算财务顾问费用为39亿美元,较2010年微降2.3%.摩根士丹利(MS.N)获得亚洲地区最高顾问费用,达1.823亿美元.
针对中国的并购市场,报告指出,2011年中国参与的并购总金额达到2,014亿美元,较上年微降4.2%;交易金额最高的目标行业是材料行业,涉及交易金额444亿美元,占中国并购总金额的22%.
期内,中国跨境交易总金额达852亿美元,较上年的806亿美元上涨5.7%,是自2008年的967亿美元以後出现的又一高点.(完)
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--发稿 康熙泽; 审校 丁淑琴
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。