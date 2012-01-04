〔企业并购〕去年亚太区总额同比降11.5%,能源电力最活跃--汤森路透

路透北京1月4日电---新闻和金融数据提供商--汤森路透集团(TRI.TO)(TRI.N)最新报告显示,去年,亚太地区(不含日本)并购总金额达4,202亿美元,较2010年的4,746亿美元下降11.5%.

报告称,分行业看,亚洲地区并购金额最高的目标行业是能源与电力行业,701项交易涉及资金共800亿美元.紧跟其後是材料行业,并购金额达到713亿美元.工业行业居於第三位,并购金额是583亿美元.

根据汤森路透/Freeman咨询,去年全年亚洲地区的估算财务顾问费用为39亿美元,较2010年微降2.3%.摩根士丹利(MS.N)获得亚洲地区最高顾问费用,达1.823亿美元.

针对中国的并购市场,报告指出,2011年中国参与的并购总金额达到2,014亿美元,较上年微降4.2%;交易金额最高的目标行业是材料行业,涉及交易金额444亿美元,占中国并购总金额的22%.

期内,中国跨境交易总金额达852亿美元,较上年的806亿美元上涨5.7%,是自2008年的967亿美元以後出现的又一高点.(完)

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